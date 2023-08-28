Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

İstanbul'da 30 Aağustos Zafer Bayramı'na özel düzenlenen ünlülerin, ücretsiz konserler listesini sizinle paylaştık.

YAYINLAMA
Google News
Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

İstanbul'da 30 Aağustos Zafer Bayramı'na özel düzenlenen ünlülerin, ücretsiz konserler listesini aşağıda sizinle paylaştık.

Oğuzhan Koç Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Maçka Demokrasi Parkı / Şişli

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

İrem Derici Konseri: 28 Ağustos pazartesi - Festival Sahnesi / Çatalca

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

Dedublüman Konseri: 1 Eylül Cuma - Küçüksu Çayırı / Beykoz

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

Gülşen Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Yenikapı / Etkinlik Alanı / Fatih

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

Madrigal Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Milli Egemenlik Parkı / Bahçelievler

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

Burcu Güneş Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Yaşar Kemal Kültür Merkezi / Maltepe

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

Buray Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Cumhuriyet Etkinlik Alanı / Kadıköy

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

Erol Evgin Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Kalamış Atatürk Parkı / Kadıköy

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

Candan Erçetin Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası / Beşiktaş

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

Nilüfer Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Kartal Meydanı / Kartal

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

Haluk Levent Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi / Eyüpsultan

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

Ahmet Şafak Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Kent Meydanı / Şile

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

"Yabani" Dizisi Çok İddialı ve Sert Geliyor. "Biz Kardeşlerimizi Sokaktan Seçeriz""Yabani" Dizisi Çok İddialı ve Sert Geliyor. "Biz Kardeşlerimizi Sokaktan Seçeriz"

Bakan Bayraktar müjdeyi vererek o iller için tarih verdi! İlk petrol sondajını vuruyoruzBakan Bayraktar müjdeyi vererek o iller için tarih verdi! İlk petrol sondajını vuruyoruz

Siparişlere yetişilmiyor! Artvinliler bu balı açık artırmayla satıp, paraya para demiyor!Siparişlere yetişilmiyor! Artvinliler bu balı açık artırmayla satıp, paraya para demiyor!

Sivilcesi Olanlar Dikkat! İşte Sır Gibi Saklanan Sivilceden Kurtulma Yöntemleri.Sivilcesi Olanlar Dikkat! İşte Sır Gibi Saklanan Sivilceden Kurtulma Yöntemleri.

Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!

Kadıköy’de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri dron ile yakaladılar!Kadıköy’de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri dron ile yakaladılar!

Alacak verecek davasında, kanlı bıçaklı hesap kestiler!Alacak verecek davasında, kanlı bıçaklı hesap kestiler!

Kağıthane'de gaz pedalı takılan kamyonet dehşeti yaşattı! Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırdıKağıthane'de gaz pedalı takılan kamyonet dehşeti yaşattı! Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırdı

Rafet El Roman, gündeme bomba gibi düştü! "Kısırlaştırma ameliyatı oldum"Rafet El Roman, gündeme bomba gibi düştü! "Kısırlaştırma ameliyatı oldum"

Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!

Oto teybi ile kamufle ettiler! Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon!Oto teybi ile kamufle ettiler! Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon!

Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi ağır eleştiren Meral Akşener'e ilk tepkiNe diyeceği çok merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi ağır eleştiren Meral Akşener'e ilk tepki

Bu hastalığa dikkat! Büyüme çağındaki çocukları tehdit ediyorBu hastalığa dikkat! Büyüme çağındaki çocukları tehdit ediyor

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Kimdir, Kaç Yaşında?CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Kimdir, Kaç Yaşında?

Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga meydan savaşını aratmadı! 2 grup birbirine böyle saldırdıŞanlıurfa’da taşlı sopalı kavga meydan savaşını aratmadı! 2 grup birbirine böyle saldırdı

Mermercilikte para var ama çalışan yok! 20 bin liraya çırak, 50 bin liraya usta bulunamıyorMermercilikte para var ama çalışan yok! 20 bin liraya çırak, 50 bin liraya usta bulunamıyor

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ses sanatçısı Baki Çiçek'i gören herkes "Allah rahmet eylesin" diyor! O ise bu durumdan oldukça memnun!
Ses sanatçısı Baki Çiçek'i gören herkes "Allah rahmet eylesin" diyor! O ise bu durumdan oldukça memnun!
Etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla "Jekyll & Hyde" müzikali Bursa'da sevenleri ile buluştu
Etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla "Jekyll & Hyde" müzikali Bursa'da sevenleri ile buluştu
Herkes heyecanla bekliyordu! ''Müge anlı ile Tatlı Sert'' programın başlayacağı tarih belli oldu
Herkes heyecanla bekliyordu! ''Müge anlı ile Tatlı Sert'' programın başlayacağı tarih belli oldu
GİB’den Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) açıklaması! Plaka ve TC kimlik numarası ile 5 gün…
GİB’den Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) açıklaması! Plaka ve TC kimlik numarası ile 5 gün…
Son Haberler
Başkan duyurdu! Pendik Belediyesi öğrencilere 5.000 lira para dağıtıyor! 2 önemli şartı var!
Başkan duyurdu! Pendik Belediyesi öğrencilere 5.000 lira para dağıtıyor! 2 önemli şartı var!
Ruhsatname yenileme süresi 1 yıl uzatıldı!
Ruhsatname yenileme süresi 1 yıl uzatıldı!
Ne Ararsan O Burçta Var! İşte Zeka ve Eğlence Dolu O Burç ve İlginç Özellikleri!
Ne Ararsan O Burçta Var! İşte Zeka ve Eğlence Dolu O Burç ve İlginç Özellikleri!
Küçükbaş hayvancılık festivali için hazırlıklar başladı
Küçükbaş hayvancılık festivali için hazırlıklar başladı
Estetik furyasına ünlü sanatçı Ayça Ayşin Turan da katıldı, değişimini görenler şaşıp kalıyor!
Estetik furyasına ünlü sanatçı Ayça Ayşin Turan da katıldı, değişimini görenler şaşıp kalıyor!
Ezgi Mola'ya hamilelik çok yakıştı! Hamilelik pozlarına ünlülerden yorum yağdı!
Ezgi Mola'ya hamilelik çok yakıştı! Hamilelik pozlarına ünlülerden yorum yağdı!
Çok Okunanlar
Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!
Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!
Altında son durum ne, Bu gün altın kaç TL? 28 Ağustos Pazartesi güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, Bu gün altın kaç TL? 28 Ağustos Pazartesi güncel gram çeyrek altın fiyatları
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Meteoroloji müjdeli haberi verdi! 28 Ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak, sıcaklar düşüyormu?
Meteoroloji müjdeli haberi verdi! 28 Ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak, sıcaklar düşüyormu?
Survivor Sema Aydemir'den Şaşırtan karar! Aldığı karar herkesi şaşırttı!
Survivor Sema Aydemir'den Şaşırtan karar! Aldığı karar herkesi şaşırttı!
İpek Açar bebek bekliyor, yıllar sonra ikinci kez anne olacak
İpek Açar bebek bekliyor, yıllar sonra ikinci kez anne olacak
Yorumlananlar
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.