Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

İstanbul'da 30 Aağustos Zafer Bayramı'na özel düzenlenen ünlülerin, ücretsiz konserler listesini aşağıda sizinle paylaştık.
Oğuzhan Koç Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Maçka Demokrasi Parkı / Şişli
İrem Derici Konseri: 28 Ağustos pazartesi - Festival Sahnesi / Çatalca
Dedublüman Konseri: 1 Eylül Cuma - Küçüksu Çayırı / Beykoz
Gülşen Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Yenikapı / Etkinlik Alanı / Fatih
Madrigal Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Milli Egemenlik Parkı / Bahçelievler
Burcu Güneş Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Yaşar Kemal Kültür Merkezi / Maltepe
Buray Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Cumhuriyet Etkinlik Alanı / Kadıköy
Erol Evgin Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Kalamış Atatürk Parkı / Kadıköy
Candan Erçetin Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası / Beşiktaş
Nilüfer Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Kartal Meydanı / Kartal
Haluk Levent Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi / Eyüpsultan
Ahmet Şafak Konseri: 30 Ağustos Çarşamba - Kent Meydanı / Şile
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber