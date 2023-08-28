Kadıköy’de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri dron ile yakaladılar!

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEDİĞİNİ İDDİA EDEN SÜRÜCÜLER DRON GÖRÜNTÜLERİNDEN KAÇAMADI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal ışıklarda denetim gerçekleştirdi. Havadan dron destekli yapılan denetimde, kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi. Denetimde kırmızı ışıkta durmayan 5 sürücüye 951'er lira para cezası kesilirken, toplamda 4 bin 755 lira para cezası uygulandı. Kırmızı ışıkta geçmediğini iddia eden sürücü de dronla görüntülendi.

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