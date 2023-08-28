Gümüşhane, doğal ve tarihi güzellikleri ile yerli turistleri adeta büyülüyor

Gümüşhane'nin tarihi ve doğal güzellikleri İzmirli doğaseverleri kendine hayran bıraktı. 7 gün boyunca kenti karış karış gezen grup, şehrin coğrafyasını ve insanlarını çok beğendi.

İzmir'den gelen ve Karadeniz bölgesinde gezmedikleri tek yer olan Gümüşhane'yi 7 gün boyunca doya doya gezen doğaseverler şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle coğrafyasına hayran kalarak "Gümüşhane cennetten bir köşeymiş" sözleriyle yine gelmek üzere şehre veda etti.

Uzun yıllardan beri Türkiye'nin değişik bölgelerini gezen 17 kişilik doğasever grup 7 gün boyunca karış karış gezdikleri Gümüşhane'den mutlu bir şekilde ayrıldı.

YERLİ TURİSTLER GÜMÜŞHANE'Yİ DOYA DOYA GEZDİ

İzmir'in kavurucu sıcağından kaçan 17 kişilik doğasever grup internetten görerek çok beğendikleri ve Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneğiyle (GÜDAK) irtibat kurarak geldikleri Gümüşhane'de macera dolu bir haftalık yolculuk boyunca Gümüşhane'nin doğal ve tarihi zenginliklerini adım adım deneyimledi

Karaca Mağarası'nın gizemli derinliklerini, Limni Gölü Tabiat Parkı'nın huzur dolu manzarasını, Zigana Dağı'nın etkileyici manzarasını, Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nın göz alıcı güzelliklerini deneyimleyen grup üyeleri birinci gün Karaca Mağarası, Limni Gölü Tabiat Parkı ve Zigana Dağı, ikinci gün Artabel Gölleri Tabiat Parkı, üçüncü gün Santa Harabeleri, Taşköprü Yaylası, dördüncü gün Krom Antik Kenti, İmera Manastırı, beşinci gün Abdalmusa Tepesi, altıncı gün Örümcek Ormanları, Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, Çıkrıkdüzü ve Güvende Yaylaları ve yedinci gün Tomara Şelalesi, Çakırkaya Manastırını gezdi.

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Bir hafta boyunca Tarihi Süleymaniye Mahallesindeki uygulama otelinde kalan İzmirli doğaseverler şehrin 600 metre rakımlı bölgesinden 3 bin 331 metre rakımlı en yüksek noktası olan Abdalmusa Zirvesine kadar hemen her bölgesini doya doya gezdi.

"GEZDİĞİMİZ YERLERİN HEPSİ AYRI AYIR GÜZELLİKLERE SAHİP YERLERDİ"

Gümüşhane organizasyonu yapan Müşerref Çevik, daha önce Gümüşhane'ye hiç gelmediklerini hatırlatarak, "Gümüşhane'de 17 kişilik grubumuzla bir hafta boyunca gezdik. Grubumuzu en çok etkileyen yerler Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Santa Vadisi ve Örümcek Ormanları oldu. Gezdiğimiz yerlerin hepsi ayrı ayrı güzelliklere sahip yerlerdi. İnternetten paylaşım ve fotoğrafları gördük ama çokta hayal edemedik güzellikler konusunda. Bu kadar güzellik beklemiyorduk. Beklentimizin çok çok üzerinde yerler gördük Gümüşhane'de" dedi.

"Gümüşhane cennetten bir köşe ve kesinlikle ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden birisi"

"Yine gelecek misiniz?" sorusuna "Kesinlikle" diye cevap veren Çevik, "Gümüşhane cennetten bir köşe ve kesinlikle ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden birisi bence. Bugüne kadar Türkiye'nin birçok noktasını gezdik. Bizi Gümüşhane'nin en çok insanları etkiledi. Coğrafyası kadar yürekleri güzel insanlarla dolu bir şehir burası. Ben yıllardır Türkiye'yi gezerim ama Gümüşhane insanının samimiyeti, doğallığı ve temiz yüreğini hiçbir yerde görmedim" diye konuştu.

Grupta yer alan emekli güzel sanatlar öğretmeni Mümtaz Saygın ise Gümüşhane'nin hakkında hiç bilgi sahibi olmadığı bir kent olduğunu hatırlatarak, "Buranın milattan önce 4.yüzyıldan itibaren yerleşimin olduğunu, Helenistik dönem, Roma dönemi ve Hristiyanlığın bu bölgede çok etkin olduğunu gözlemledim. Özellikle Krom Vadisinde 40 civarında kilise ve şapel olması beni çok etkiledi" dedi.

"BİRÇOK ŞEHİRDEN DAHA FAZLA KİLSE VE ŞAPEL KROM VE SANTA VADİLERİNDE VAR"

Türkiye'de birçok şehirdeki toplam kilise sayısından daha fazla kilise ve şapelin Krom Vadisinde olduğunu ifade eden Saygın, "Planları birbirine benzeyen bu binalar bakımsız kalmış. Sadece İmera Manastırı kısmen restore edilmiş ama kapısı kilitliydi giremedik. Orada bir bekçi olması ve gelen konukların içeriye girmesini isterdim. Bu vadideki kiliselerin adını da bilemedik çünkü tabelaları yok. Hemen hemen tüm eserlerde define aramışlar hatta bazılarında insan kemikleri bile vardı. Bu tablo bizi çok üzdü. Tam bir roman ve gotik sanatları kiliseleri vardı. Krom ve Santa vadilerinde çok sayıda Hıristiyanlık tarihi eseri var ama ilgi yok, bakım yok. Harabe deniliyor ama restore edildikten sonra ören yeri denmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MALZEME BOL AMA BAKIM YOK, İLGİ YOK"

Gelirken Gümüşhane'de bu kadar tarihi eser göreceğinin aklının ucundan bile geçmediğini belirten Saygın, "Süleymaniye Mahallesi, Santa, Krom Vadilerinde eşsiz eserler var. Malzeme bol ama bakım yok, ilgi yok. Bu şekliyle bura insanlar kilise görmeye gelmezler. Ancak doğa çok güzel. Karaca Mağarası gibi yerler çok güzel ama hiç değilse şu tarihi yapılar, özellikle kiliseler biraz restore edilse sanırım daha çok ilgi çeker. Buralar tamamen bakımdan yoksun. Biz dağcı olmasak oralara gelmezdik. Bir de rehber sıkıntısı var. Şimdi ben olmasam bu grupta o tarihi eserleri kim anlatacaktı?"diyekonuştu.

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