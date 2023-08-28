Ödüllü müzede kültür programı düzenlendi

Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde, geleneksel olarak yapılan "hasattan harmana" konserlerinin üçüncüsünde Bas Bariton Burak Bilgili ve Piyanist Fügen Yiğitbaşı sahne aldı.

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Ödüllü müzede kültür programı düzenlendi

Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde, "hasattan harmana" konseri gerçekleştirildi.

Geleneksel olarak yapılan "hasattan harmana" konserlerinin üçüncüsünde Bas Bariton Burak Bilgili ve Piyanist Fügen Yiğitbaşı sahne aldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kültür turizminin Anadolu'ya yayılımını ve tanıtımını desteklemek amacı ile yurtdışından davet ettiği 10 gazetecinin de katılımı ile gerçekleşen konser ilgi gördü.

ÖDÜLLÜ MÜZEDE GELENEKSEL PROGRAM DÜZENLENDİ

Müze Kurucusu Kenan Yavuz yaptığı açıklamada, "Kültür Mirası alanında yaptığımız özgün çalışmalar sayesinde uluslararası alanda büyük bir başarı elde ettik. 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Özel Ödülü ile taçlanan müzemiz, Anadolu'muzun kadim kültürünü, geleneksel sosyal yaşamını ve somut olmayan kültür mirasımızı yaşatmaya ve anlatmaya gayret ediyoruz. Bakanlığımızın başlattığı kültürel etkinliklerin Anadolu'ya yayılması stratejisi çerçevesinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı çeşitli ülkelerden davet ettiği 10 gazeteciyi ağırladık ve onlar ile müzemizi gezdik, harman festivalinde tırpan biçtik, gem sürdük, patos vurduk ve akabinde uluslararası başarılara sahip opera sanatçılarımız Bas Bariton Burak Bilgili ve Piyanist Fügen Yiğitgil'in verdiği muhteşem bir konserde birlikte olduk. Evrensel besteler, Anadolu ezgileri ile harmanlandı ve harmanımızda buluştu. Konserimize Bayburt ve çevre illerden gelen çok sayıda sanatsever katıldı. Turizm'de gelecek trend, kültür ve deneyim odaklı olmaya başladı. Anadolu'nun her köşesi ayrı bir hikaye, ayrı bir güzellik, bu güzellikleri sistematik bir yaklaşım ile kurumsallaştırmak ve geleceğe taşımak zorundayız. Yeni coğrafyalarda turizm kümelenmelerine ihtiyaç var. Nitekim Kültür ve Turizm Bakanlığımızın başlattığı "kültür yolu" açılımı, Anadolu kentlerini harekete geçirdi. Nitelikli ve beyaz yakalı turistin beklentisi artık tabiat, doğal yaşam, yerel renkler, yerel folklor ve yerel gastronomi üzerine oturuyor. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi olarak kültür ve deneyim turizminde özgün bir yapı ortaya koyduğumuz için bakanlığımızın 2022 yılı özel ödülüne layık görüldük ve 24 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü almak onuruna sahip olduk. Anadolu'nun kırsalında bir köy müzesi olarak örnek bir sosyal sorumluluk projesiyiz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile kültür derinliğimizi görünür kılmaya ve Anadolu'yu, Dünya'ya tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Ödüllü müzede kültür programı düzenlendi

Konsere katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise "Göreve başladıktan hemen birkaç gün içinde, böylesine muhteşem bir etkinlik ile karşılaşmak beni çok mutlu etti. Çok değerli sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en küçük ili olmamıza karşın, uluslararası alanın en önemli ödülleri ile taçlanmış iki özel müzemiz var. Ülkemizin birçok bölgesinde, özellikle tarihi ve kültürel dokuları ile öne çıkan birçok ilçesinde kaymakam olarak görev yaptım. Kültür odaklı projelere destek olmaya gayret ettim. Anadolu'nun her köşesinde, dağında taşında Kenan Yavuz Etnografya Müzesi örneğinde olduğu gibi özgün sivil girişimlere ihtiyacımız var. İş dünyamızın sosyal sorumluluk kapsamında böyle çalışmalara kaynak ayırması ve destek vermesi son derece önemli. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ile ağırladığımız yabancı ülkelerden gelen gazeteciler vatandaşlarımız ile, çok güzel bir konserde birlikte olduk vakit geçirdik ve Anadolu'nun kadim güzelliklerini onlar ile paylaştık. Bayburt olarak; kültür turizminde söz sahibi olan illerden biri olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Ödüllü müzede kültür programı düzenlendi

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KAYNAK: İHA

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