Rafet El Roman, gündeme bomba gibi düştü! "Kısırlaştırma ameliyatı oldum"

Rafet El Roman, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile aşk yaşıyor.

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Rafet El Roman, gündeme bomba gibi düştü! "Kısırlaştırma ameliyatı oldum"

Rafet El Roman, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile aşk yaşıyor.

Başarılı şarkıcı Rafet El Roman şarkılarıyla kadar, özel hayatıyla da gündem olarak kendinden zaman zaman bahsettiriyor. Son olarak yeni sevgilisi Yasemin Gergeç'in kendinden 24 yaş küçük olması medyada çok konuşuldu.

Rafet El Roman, gündeme bomba gibi düştü! "Kısırlaştırma ameliyatı oldum"

"ARTIK ÇOCUĞUM OLMAYACAK"

Sevgilisi ile gelen yorumlara yanıt olarak "Ben duygu adamıyım" yanıtını veren El Roman özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rafet El Roman, hayatı boyunca üç kadına aşık olduğunu söyleyerek, "Kime aşık olduysam, hepsiyle sonsuza kadar birlikte olacağımı düşünerek yaşadım, fakat 6 yıldan fazla sürmedi ilişkilerim" dedi.

Şarkıcı özel hayatına dair de itirafta bulundu. Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu belirterek "Artık çocuğum olmayacak"dedi.

Rafet El Roman, gündeme bomba gibi düştü! "Kısırlaştırma ameliyatı oldum"

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