Rafet El Roman, gündeme bomba gibi düştü! "Kısırlaştırma ameliyatı oldum"

Rafet El Roman, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile aşk yaşıyor.

Başarılı şarkıcı Rafet El Roman şarkılarıyla kadar, özel hayatıyla da gündem olarak kendinden zaman zaman bahsettiriyor. Son olarak yeni sevgilisi Yasemin Gergeç'in kendinden 24 yaş küçük olması medyada çok konuşuldu.

"ARTIK ÇOCUĞUM OLMAYACAK"

Sevgilisi ile gelen yorumlara yanıt olarak "Ben duygu adamıyım" yanıtını veren El Roman özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rafet El Roman, hayatı boyunca üç kadına aşık olduğunu söyleyerek, "Kime aşık olduysam, hepsiyle sonsuza kadar birlikte olacağımı düşünerek yaşadım, fakat 6 yıldan fazla sürmedi ilişkilerim" dedi.

Şarkıcı özel hayatına dair de itirafta bulundu. Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu belirterek "Artık çocuğum olmayacak"dedi.

Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!

Oto teybi ile kamufle ettiler! Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon!

Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi ağır eleştiren Meral Akşener'e ilk tepki

Bu hastalığa dikkat! Büyüme çağındaki çocukları tehdit ediyor

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Kimdir, Kaç Yaşında?

Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga meydan savaşını aratmadı! 2 grup birbirine böyle saldırdı

Haberin Devamı

Mermercilikte para var ama çalışan yok! 20 bin liraya çırak, 50 bin liraya usta bulunamıyor

Altında son durum ne, Bu gün altın kaç TL? 28 Ağustos Pazartesi güncel gram çeyrek altın fiyatları

Pişkin hırsızlar önüne geleni çaldı! Biri çöp kovasını, diğeri rögar kapağını!

Gümüşhane, doğal ve tarihi güzellikleri ile yerli turistleri adeta büyülüyor

CHP Pendik'in yeni başkanı Niyazi Güneri oldu!

Ödüllü müzede kültür programı düzenlendi

Bayburtlu Eren'e özel tören: LGS’de dereceye giren Eren unutulmadı

Mersin’de kaçak akaryakıt operasyonu! 30 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu!