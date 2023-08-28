Pişkin hırsızlar önüne geleni çaldı! Biri çöp kovasını, diğeri rögar kapağını!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöp kovasını gözüne kestiren şahıs, çekçek arabasıyla hırsızlık olayını gerçekleştirdi. Bir diğer şüpheli ise yol üzerindeki rögar kapağını çalıp vatandaşların canını hiçe saydı. Hırsızlık anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi üzerinde bulunan bir ara sokakta meydana geldi geldi. Çekçek arabasıyla yol kenarındaki çöp konteynırının yanına yanaşan kişi, belediyeye ait çöp konteynerini çekçek arabasına yükleyerek kayıplara karıştı. Bir diğer şüpheli ise, Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde yol üzerindeki rögar kapağının söküp çekçek arabasına yükledi.

Oluşturduğu çukurla çevredekilerin canını hiçe sayan şüpheli, olay yerinden hızla kaçarken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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