Alacak verecek davasında, kanlı bıçaklı hesap kestiler!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken hususa ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

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Alacak verecek davasında, kanlı bıçaklı hesap kestiler!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken hususa ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir inşaat şantiyesi önünde M.A. (22), İ.A. (22) ile K.Y. (45) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y. yanında bulunan bıçakla M.A'yı sırtından yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis konuya ilişkin ilişkin İ.A. ve K.Y.'yi gözaltına aldı. M.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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KAYNAK: İHA

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