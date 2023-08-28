Türkiye'ye dolar basan mucize nimet! 121 ülkeye 241 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Aydın'ın milli meyvesi kuru incirin ihracat rakamları ve ihracat yapılan ülke sayısı her geçen gün artıyor. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz 11 aylık dönem içerisinde 121 ülkeye 241 milyon dolarlık kuru incir ihracatı yapıldığı açıklandı.

KURU İNCİR İHRACAT REKORU KIRDI

Türkiye, 7 Ekim 2022-19 Ağustos 2023 tarihine kadar geçen süreçte toplam 67 bin 713 ton kuru inciri 121 ülkeye ihraç ederek, ihracatını toplam 241 milyon dolara taşıdı. Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 6 artarken değer bazında yüzde 2 yükseliş gösterdi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; 19 Ağustos 2023 tarihi itibariyle kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısının 2021/22 sezonunda 1 milyar 42 milyon dolar olan ihracatı, 2022/23 sezonunun aynı döneminde yüzde 5 artışla 1 milyar 103 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıda ürünleri listesinde yer verilen kuru inciri en fazla alan ülkeler arasında ABD, Fransa, Almanya ilk 3 sırada yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Ege İhracatçı Birlikleri verilerini paylaşarak "ABD yüzde 23 artışla 38 milyon dolarlık kuru incir talebiyle öne çıkarken, Fransa'ya 28 milyon dolar, Almanya 27 milyon dolar kuru incir ihraç ettik. Kuru meyve sektöründeki başarının arkasında 35-40 yıldır devam eden sürdürülebilirlik eksenli çalışmalar yatıyor. Organikte de dünyada lideriz, organik gibi zor bir ürünü yapan ülkemiz pestisitte de önemli bir yol kat etti. Kuru incirin üretim kalitesi ve gıda güvenliğinin arttırılması için uzun yıllardır çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kuru incirde hedef 250 milyon doları Türkiye'ye kazandırmak" diye konuştu.

Haberin Devamı

Beyaz Dişlere Mucize Buluş. Sadece 3 Malzeme ile Bembeyaz Dişlere Ulaşmak..

MasterChef Şampiyonunun Güzelliğiyle Dillere Destan Olan Eşine Bakan Bir Daha Baktı!

Ne Ararsan O Burçta Var! İşte Zeka ve Eğlence Dolu O Burç ve İlginç Özellikleri!

Artvin’de kahreden olay! 7 yaşındaki çocuk anne katili oldu!

Bu nasıl zihniyet? Korna çaldığı köpek yoldan çekilmeyince, ezip geçti!

"Yabani" Dizisi Çok İddialı ve Sert Geliyor. "Biz Kardeşlerimizi Sokaktan Seçeriz"

Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?

Bakan Bayraktar müjdeyi vererek o iller için tarih verdi! İlk petrol sondajını vuruyoruz

Siparişlere yetişilmiyor! Artvinliler bu balı açık artırmayla satıp, paraya para demiyor!

Sivilcesi Olanlar Dikkat! İşte Sır Gibi Saklanan Sivilceden Kurtulma Yöntemleri.

Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!

Kadıköy’de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri, dron ile yakaladılar!

Alacak verecek davasında, kanlı bıçaklı hesap kestiler!

Kağıthane'de gaz pedalı takılan kamyonet dehşeti yaşattı! Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırdı

Rafet El Roman, gündeme bomba gibi düştü! "Kısırlaştırma ameliyatı oldum"

Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!

Oto teybi ile kamufle ettiler! Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon!

Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi ağır eleştiren Meral Akşener'e ilk tepki

Bu hastalığa dikkat! Büyüme çağındaki çocukları tehdit ediyor