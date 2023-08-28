Küçükbaş hayvancılık festivali için hazırlıklar başladı

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Türkiye'nin en çerçeveli küçükbaş hayvancılık festivali için geri sayım başladı.

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Küçükbaş hayvancılık festivali için hazırlıklar başladı

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Türkiye'nin en çerçeveli küçükbaş hayvancılık festivali için geri sayım başladı. 29 Eylül-01 Ekim tarihlerinde yapılacak festival, bu yıl da birbirinden farklı yarışma ve gösterilerle renkli görüntülere sahne olacak.

"İNEGÖL KIVIRCIĞI" ULUSAL VE ULUSLARARASINA TANITILACAK

Sanayisiyle olduğu kadar tarım ve hayvancılık alanında ortaya koyduğu başarıyla da dikkat çeken İnegöl, 2 yıldır ülkenin en çerçeveli Küçükbaş Hayvancılık Festivaline ev sahipliği yapıyor. İnegöl Kıvırcığı adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi adına yapılan festival, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. 29 Eylül-01 Ekim tarihlerinde Alanyurt Pazar yerinde gerçekleştirilecek festival için geri sayım başladı.

Küçükbaş hayvancılık festivali için hazırlıklar başladı

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN KALBİ İNEĞÖL'DE ATACAK

İnegöl'de büyük bir heyecana sahne olan festivalde hayvancılık sektörüyle ilgili eğitim ve seminerler, ırklar arası koç yarışmaları, Ulusal Yerli Tavuk Irkları Gösterisi gibi pek çok renkli etkinlik yer alacak. Festival bu yıl İnegöl Belediyesi uhdesinde İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği ve Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu ile İnegöl Derneği iş birliğinde yapılacak. En kaliteli damızlık çiftlikler, sektör temsilcileri ve akademisyenler 29 Eylül-01 Ekim tarihlerinde İnegöl'de buluşacak.

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KAYNAK: İHA

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