Damat şaştı kaldı! Tır şoförü damada düğününde arkadaşları bakın ne hediye etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşları, tır şoförüne düğünde tır lastiği ve eski 1 milyon TL kağıt para hediye etti. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Tır şoförü Sefa Aksoy ve Şükran Aksu düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğün alışılagelmişin dışında bir takı törenine sahne oldu. Damada, arkadaşları tarafından yaklaşık 15 bin TL değerinde, kırmızı kurdele bağlanan tır lastiği hediye edildi. Damada ayrıca, kutu içinde getirilen eski 1 milyon TL kağıt para takıldı. Renkli anlara sahne olan anlar anbean vatandaş kamerasına yansıdı.

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