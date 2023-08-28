Dünya mutfaklarının tercihi oldu! Gaziantep’in asırlık lezzeti kurutmalıklar, Avrupa ülkelerinde

Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel yöntemlerle hazırlanan asırlık mutfak lezzetleri sebze kurutmalıkları, dünya mutfaklarının tercihi oldu. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, geçmişte kışın evlerde tüketilmek üzere yaz aylarında imece usulü hazırlanan Gaziantep sebze kurutmalıklarının artık önemli bir sektör haline dönüştüğünü söyledi.

İÇ VE DIŞ PİYASADA EN ÇOK TERCİH EDİLENLER ARASINDA

Geleneksel yöntemlerle hazırlanması ve özel lezzetinden dolayı biber, patlıcan ve acur gibi çeşitli sebze kuruluklarının iç ve dış pazarlarda artık daha fazla rağbet gördüğünü kaydeden Akıncı, kurutmalıkların en fazla Türk vatandaşlarının yoğunlukta bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından tercih edildiğini ifade etti.

Sebze kurutmalıklarının Gaziantep mutfağında çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Akıncı, "Eskiden kışın tüketilmek üzere yaz aylarında komşular arasında imece usulü hazırlanan sebze kurutmalıkları, eşsiz lezzetleriyle artık evrensel bir değer haline dönüştü. Tüketim potansiyeli her geçen gün artan, iç piyasanın yanı sıra farklı ülkelerden de talep gören sebze kurutmalıkları, mevsimlik olarak bu işi yapan aileler için de gelir kapısı oluşturmakta" dedi.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HAZIRLANIYOR

Sebze kurutmalığı hazırlamanın hem zor hem de her aşaması özel ihtimam isteyen bir iş olduğuna işaret eden Akıncı, "Yeni sezonla birlikte üretimine başlanan Gaziantep kurutmalıkları, Gaziantep mutfağının sadece önemli bir öğesi değil aynı zamanda hazırlanışı açısından da önemli bir sosyalleşme aracıdır. Sebzenin dalından koparılıp, içlerinin oyularak temizlenmesi ve iplere dizilerek güneşte kurutulması yoğun bir iş gücü gerektirdiği için kurutmalık hazırlamak genelde komşular arasında imece usulü ile yapılırdı. Aileler arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştiren bu durum günümüzde de geçerliliğini korumakta. Ticari maksatlı üretimlerde yine geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmekte. Buradaki tek fark üretimin artık sektörel bir iş kolu haline dönüşmesi ve süreklilik arz etmesi" şeklinde konuştu.

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Gaziantep kurutmalıklarını benzerlerinden farklı kılan en önemli unsurun ise kentin bulunduğu coğrafi konumdan kaynaklandığını belirten Akıncı, "Gaziantep kurutmalıklarını benzerlerinden farklı kılan en önemli faktörlerin başında iklim şartları geliyor. Yazın 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığı ve kentte nemin az olması kurutmalıklar için son derece doğal bir ortam oluşturmakta. Bu durum da Antep kurutmalıklarının doğallığını ve lezzetini uygun saklama şartlarında uzun süre korumasına katkı sunmakta" diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Borsasında işlem gören kurutmalık ürünler hakkında da bilgiler veren Akıncı, 2022 yılında borsada ortalama 11 milyon TL tutarında yaklaşık 13 milyon adet kurutmalığın işlem gördüğünü açıkladı. Akıncı, kurutmalık ürünler arasında patlıcan ve biberin yanı sıra acur ve kabak gibi diğer sebze kurularının da yer aldığını dile getirdi.

GTB Başkanı Akıncı kentin asırlık lezzetleri arasında yer alan sebze kurutmalıkları için coğrafi işaret tescil çalışmaları yürüttüklerini de hatırlatarak, şu ana kadar Antep Dolmalık Biber Kurusu, Antep Haylan Kabağı Kurusu ve Antep Kuruluk Patlıcanına Gaziantep adına coğrafi işaret tescili aldıklarını sözlerine ekledi.

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