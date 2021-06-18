18 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı | Kırmızı Oda sezon finali TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 8’de Sağlık programını yayınlıyor. 13:15'te sevilen program Doya Doya Moda All Star haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkarken akşam ise heyecanla izlenen Kırmızı Oda dizisi sezon finali bölümüyle ekranlarda oluyor...

18 HAZİRAN 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:30 Survivor Panorama

20:00 Kırmızı Oda