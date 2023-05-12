2 ayrı ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu! Muğla ve Denizli’de masaj salonlarına baskın yapıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sürdürdüğü 4 aylık bir takip sonucunda Muğla ve Denizli'deki masaj salonlarına fuhuş operasyon yapılarak 8 şüpheli gözaltına alındı.

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2 ayrı ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu! Muğla ve Denizli’de masaj salonlarına baskın yapıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini Muğla ve Denizli'deki masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

2 ayrı ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu! Muğla ve Denizli’de masaj salonlarına baskın yapıldı

4 AY SÜREN TAKİP SONRASINDA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca fuhuşla mücadele çerçevesinde 4 ay süren çalışmalar neticesinde Ortaca İlçesi ve Denizli ilinde faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yaptırdığı tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Yapılan operasyonda, 12 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 735 TL nakit para, yazar kasa cihazı, diz üstü bilgisayar, tablet, 3 adet video kayıt cihazı, 9 adet hesap defteri, baskını haber vermek için kullanılan ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyaller ele geçirildi.

2 ayrı ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu! Muğla ve Denizli’de masaj salonlarına baskın yapıldı

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.

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KAYNAK: İHA

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