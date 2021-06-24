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24 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı |Heyecan dorukta! Survivor 2021 yeni bölümü ile TV8'de

Birbirinden renkli program ve ilgi çekici dizileri ile izleyicileri ekran başına kilitleyen TV8 yayın akışına haberimizde yer verdik. 07:15'te 8’de Sağlık ekranlarda olurken akşam Türkiye'yi ekran başına kilitleyen program Survivor yeni bölümü ile izleyici karşısına geçiyor... İşte 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı...

24 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı |Heyecan dorukta! Survivor 2021 yeni bölümü ile TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün ekrana gelecek program ve diziler merak ediliyor. Güne keyifli anlar yaşatan Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından  8’de Sağlık programını yayınlıyor. Akşam ise izleyiciyi ekranlara kilitleyen Survivor 2021 yeni bölümü ile ekranlarda oluyor...

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Doya Doya Moda

04:00 Kırmızı Oda

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