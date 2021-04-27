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  3. 27 Nisan 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

27 Nisan 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 27 Nisan 2021 Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

27 Nisan 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 27 Nisan 2021 Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

27 Nisan 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 27 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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