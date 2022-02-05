5 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 5 Şubat 2022 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
5 ŞUBAT CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
08.30 Çook Yaşa
09.45 Süper 1 Takım
15:00 Yerli Sinema
17:30 Survivor All Star
20.00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
5 ŞUBAT CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06.30 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16.15 Yargı
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
5 ŞUBAT CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07.30 Atv’de Hafta Sonu
10.00 Yalnız Kurt
13:00 Kardeşlerim
16:00 Yalnız Kurt
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim
5 ŞUBAT CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
5 ŞUBAT CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.25 Yabancı Sinema
10:20 Tozkoparan İskender
12:05 Alparslan Büyük Selçuklu
15:15 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
5 ŞUBAT CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Kanunsuz Topraklar
16.00 Evlilik Hakkında Her Şey
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Orta Direk Şaban
21:45 Maske Kimsin Sen?
5 ŞUBAT CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
09.30 Çizgi Film Kuşağı
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Bir Demet Tiyatro
13.45 Kaderimin Oyunu
16:45 Söz
18.45 Star Haber
20.00 Kaderimin Oyunu
5 ŞUBAT CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI