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5 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 5 Şubat 2022 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

5 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

5 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

5 ŞUBAT CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 Çook Yaşa

09.45 Süper 1 Takım

15:00 Yerli Sinema

17:30 Survivor All Star

20.00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

5 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

5 ŞUBAT CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06.30 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16.15 Yargı

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

5 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

5 ŞUBAT CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.00 Yalnız Kurt

13:00 Kardeşlerim

16:00 Yalnız Kurt

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim

5 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

5 ŞUBAT CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

5 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

5 ŞUBAT CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.25 Yabancı Sinema

10:20 Tozkoparan İskender

12:05 Alparslan Büyük Selçuklu

15:15 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

5 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

5 ŞUBAT CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Kanunsuz Topraklar

16.00 Evlilik Hakkında Her Şey

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Orta Direk Şaban

21:45 Maske Kimsin Sen?

5 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

5 ŞUBAT CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Bir Demet Tiyatro

13.45 Kaderimin Oyunu

16:45 Söz

18.45 Star Haber

20.00 Kaderimin Oyunu

5 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

5 ŞUBAT CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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