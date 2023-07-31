50 bin kişiye aşure ikramı, Nilüfer’de aşure tatmayan kalmayacak

Nilüfer Belediyesi, Muharrem ayı boyunca 28 mahallede yaklaşık 50 bin kişiye aşure ikramında bulunacak.

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50 bin kişiye aşure ikramı, Nilüfer’de aşure tatmayan kalmayacak

Nilüfer Belediyesi, Muharrem ayı boyunca 28 mahallede yaklaşık 50 bin kişiye aşure ikramında bulunacak.

Her yıl Muharrem ayında aşure dağıtımı yapan Nilüfer Belediyesi bu yıl da geleneği bozmadı. İlk olarak belediye binaları önünde aşure dağıtımı yapan Nilüfer Belediyesi, Muharrem ayı boyunca kentin 28 farklı noktasında halka aşure ikramında bulunacak.Uygulamanın ilk gününde Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Serkan Çalışkan ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Halk Evi önünde ve Alaaddinbey Hizmet Binası'nda aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Aşure kazanın başına geçen Özer ve Çalışkan, belediye personeli ve vatandaşlara elleriyle aşure ikramında bulunurken, bereketin artarak çoğalması dileğinde bulundu.

50 bin kişiye aşure ikramı, Nilüfer’de aşure tatmayan kalmayacak

MAHALLE, MAHALLE AŞURE DAĞITILACAK

Muharrem ayı boyunca Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından aşure dağıtımı olacak mahalleler ise şu şekilde sıralandı;

"1 Ağustos Salı; Esentepe pazarı. 2 Ağustos Çarşamba; Hasanağa köy meydanı ve Çamlıca semt pazarı. 3 Ağustos Perşembe; Konak giyim pazarı ve Fethiye semt pazarı. 4 Ağustos Cuma; Gölyazı ve Üçevler semt pazarı. 5 Ağustos Cumartesi; İhsaniye ve Altınşehir semt pazarı. 6 Ağustos Pazar; Ataevler, 19 Mayıs 100. Yıl sebze pazarı. 7 Ağustos Pazartesi; 29 Ekim metro çıkışı. 8 Ağustos Salı; 23 Nisan semt pazarı. 9 Ağustos Çarşamba; Özlüce, Ertuğrul ve Işıktepe semt pazarı. 10 Ağustos Perşembe; Kültür ve Kayapa semt pazarı. 11 Ağustos Cuma; Çalı ve Akçalar semt pazarı. 12 Ağustos Cumartesi; Görükle Dumlupınar, Beşevler, ve Kızılcıklı semt pazarı. 13 Ağustos Pazar; Balkan Kurtuluş semt pazarı. 14 Ağustos Pazartesi; Minareliçavuş semt pazarı. 15 Ağustos Salı; Demirci semt pazarı. 16 Ağustos Çarşamba; Karaman ve 30 Ağustos semt pazarları."

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KAYNAK: İHA

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