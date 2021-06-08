8 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı | Survivor 2021 eleme heyecanıyla TV8'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne oynat Bakalım programıyla başlayan TV8'de akşam sevilen program Survivor 2021'in heyecanla beklenen bölümüyle devam ediyor. İşte 8 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı...
TV8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 8 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 08.30'da sevilen dizi Kırmızı Oda'nın tekrar bölümünü ekrana veriyor. 13.15'de eğlenceli yarışmacılarla Doya Doya Moda ekranda olurken akşam ise heyecanla beklenen eleme konseyiyle Survivor 2021 TV8 ekranlarında oluyor...
8 HAZİRAN 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08.30 Kırmızı Oda
10.45 Survivor Panaroma
13.15 Doya Doya Moda
17.15 Survivor Panaroma
20.00 Survivor 2021