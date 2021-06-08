8 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı | Survivor 2021 eleme heyecanıyla TV8'de Ekranların en sevilen kanalları arasında olan TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne oynat Bakalım programıyla başlayan TV8'de akşam sevilen program Survivor 2021'in heyecanla beklenen bölümüyle devam ediyor. İşte 8 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı...

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TV8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 8 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 08.30'da sevilen dizi Kırmızı Oda'nın tekrar bölümünü ekrana veriyor. 13.15'de eğlenceli yarışmacılarla Doya Doya Moda ekranda olurken akşam ise heyecanla beklenen eleme konseyiyle Survivor 2021 TV8 ekranlarında oluyor... 8 HAZİRAN 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI 06.30 Oynat Bakalım 07.15 8’de Sağlık 08.30 Kırmızı Oda 10.45 Survivor Panaroma 13.15 Doya Doya Moda 17.15 Survivor Panaroma 20.00 Survivor 2021 tv8tv8 yayın akışı