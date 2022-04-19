Ramazan bayramına günler kala, zekat vermek isteyen vatandaşlar, altın miktarlarında ne kadarının zekat verileceğini merak ediyor. 80 gram altının ne kadar zekatı verilir, ne kadar düşer 2022? Diyanet zekat hesaplama nasıl yapılır? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları...

80 GRAM ALTININ NE KADAR ZEKATI VERİLİR, NE KADAR DÜŞER 2022?

Ramazan ayında, Müslüman olan vatandaşlar zekat verip oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyorlar. İbadetlerini yerine getirmeye çalışan kişiler Ramazan ayı boyunca verilmesi gereken zekat tutarlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, merak edilen bu soruya açıklık getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığına göre; 80,18 gramın altında ki altınlarınız için herhangi bir zekat vermenize gerek yoktur.

DİYANET ZEKAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İbadetlerini yerine getiren kişiler, Ramazan ayı boyunca zekatlarını da veriyor. Belli bir mala sahip kişiler, hangi mala ne kadar zekat verilmesi gerektiğini merak ediyor. Zekat hesaplamak isteyen kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesine girip bazı hesaplamalar yaparak miktarları öğrenebilirler.

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