Abdüllatif Şener tek değilmiş! Mansur Yavaş'ta oy vermemiş!

Abdüllatif Şener'in 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği açıklamasından sonra, CHP'yi sarsacak bir iddia daha ortaya atıldı. Sinan Burhan, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yer alan bilgilere dayanarak İYİ Partili kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ABB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın 14 Mayıs'ta CHP'ye oy vermek yerine İYİ Parti'ye oy verdiği iddiasını gündeme getirdi.

CHP'YE VERMEDİ!

Burhan, köşesinde şu ifadelere yer verdi:

“İYİ Partili bir dostum dedi ki, Mansur Bey 14 Mayıs seçimlerinde oyunu CHP’ye değil İYİ Parti’ye verdi. 'Emin misin' dedim. 'Elbette' dedi. Ayrıca eski Özel Kalem Müdürü Yüksel Aslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eski İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker’i İYİ Parti’den vekil yapan ya da katkı sağlayan Mansur Yavaş’tır. O nedenle oyunu İYİ Parti’ye verdi. Şeklinde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı adaylığında oyunu elbette Kemal Bey’e vermiştir. Ancak parti oyu CHP’ye değil İYİ Parti’ye gitti” diye konuştu. Bu bilgi yanlış ise Mansur Bey açıklama yapsın. Biz de düzeltelim. Ben kaynağıma güveniyorum. Bakalım CHP yanlısı yazarlar bu konuda ne söyleyecek?"

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