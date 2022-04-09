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Abdurrahman Dilipak'dan bilinçaltı temizliği uyarısı: "Müslüman hanımlar dikkat, Şeytan sizi Allah'la aldatmasın"

Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, son günlerde artan bilinçaltı temizliğine karşı vatandaşları uyararak," Siber çağın inanışları piyasada. Dikkat Şeytan sizi Allah'la aldatmasın" dedi.

Abdurrahman Dilipak'dan bilinçaltı temizliği uyarısı: "Müslüman hanımlar dikkat, Şeytan sizi Allah'la aldatmasın"

Vatandaşlardan yüksek meblağlar alarak lüks bir hayat süren ve kendilerini 'kuantum eğitmeni' olarak tanıtan bazı şahıslar son günlerde çok konuşulmaya başlandı. İslami usullerle bilinçaltı temizliği yaptıklarını belirten bu şahısların vatandaşlardan aldıkları yüksek ücretler tepki çekerken söz konusu durum hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak çarpıcı ifadeler kullandı. 

Abdurrahman Dilipak'dan bilinçaltı temizliği uyarısı: Müslüman hanımlar dikkat, Şeytan sizi Allah'la aldatmasın

DİLİPAK: İNSANLAR SAHTE ÇÖZÜMLER PEŞİNDE

Dilipak paylaşımında," Şu bilinçaltın temizliği furyasına dikkat, siber çağın inanışları piyasada artık. Çoğu da zengin Müslüman hanımlar. Hannasın vesvesesi ile ihtiras kıskançlık hastalığı ile malul insanlar sahte sanal çözümler peşinde...Dikkat Şeytan sizi Allah'la aldatmasın" dedi.

 

Abdurrahman Dilipak'dan bilinçaltı temizliği uyarısı: Müslüman hanımlar dikkat, Şeytan sizi Allah'la aldatmasın

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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