Abdurrahman Dilipak, mRNA aşısı olanların dünyalarını başına yıktı! "Öyle bir teknoloji yok"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, birbirinden çarpıcı ve şaşırtıcı açıklamalarıyla yeni bir gündem yaratmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde yaptığı açıklamalarla akıl tutulması yaşatan ünlü yazar, bu defa aşılar hakkında korkutucu gerçeği gözler önüne serdi. MRNA aşısı yaptıranlara seslenen Dilipak, "Onu vücudunuzdan atacak hiçbir teknoloji gelişmedi" dedi.

"KARAMSAR BİR TABLO"

Dilipak yeni kaleme aldığı yazısında, “Bize ne” diyorlardı, gen terapisiyle, tedavi edilemeyen hastalıkları tedavi edeceğiz diyorlardı. Oysa bugün karşılaştığımız gerçek çok farklı. Dolayısıyla, bir kişinin vücuduna “iyi gen”in sokulması, esasen “yabancı protein” olan bir şeyin üretilmesine sebeb olacak ve bu da immünolojik saldırıya ve şu anda “iyi gene” sahip olan hücrelerin öldürülmesine sebeb olacaktır. İşler ters gittiğinde ve “iyi gen/protein” toksik olduğunda ne olur?

“RNA aşılarını vücudumdan atmak için ne yapabilirim” diye soruluyor, cevap vermem gerekiyor-hiçbir şey. Bu sentetik “mRNA benzeri” molekülleri vücudunuzdan yok edebilecek bildiğim hiçbir teknoloji yok.

Öte yandan; transgenik hücreleri cerrahi olarak çıkarmanın pratik bir yolu yoktur. “İyi gen”, genomunuzda “kötü bir yere” düşerse ne olur?

Bu konuya girmeyelim, çünkü mRNA aşısı olmuş olanlar için bu çok karamsar bir tablo demektir." ifadelerine yer verdi.

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