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Abdurrahman Dilipak'ın kehaneti tüyleri ürpertti! "Tanrı tedavülden kaldırılacak, insan yapay zeka kontrolünde olacak!"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında dünyadaki ilerleyen teknolojiyle birlikte duyulmaya tahammül edilemeyen korkutucu gerçekleri sıraladı. Yapay zekaların tehlike arz ettiğini ifade eden Dilipak, "Tanrıyı tedavülden kaldırmak istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'ın kehaneti tüyleri ürpertti! "Tanrı tedavülden kaldırılacak, insan yapay zeka kontrolünde olacak!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında insanoğlunu korkutacak açıklamalarda bulundu. Yeni dünya düzeniyle birlikte her şey akıllı olmuş, teknolojiyle insan bile üretilebilmişti. Bilimle aynı orantıda ilerleyen teknolojinin aslında dışarıdan göründüğü gibi "Muazzam" bir getirisi olmadığına dikkat çeken Dilipak, aksine dünya ve insanlık için zor günlerin yaklaştığını belitti.

Abdurrahman Dilipak: Tanrı tedavülden kaldırılacak, insan yapay zeka kontrolünde olacak!

"TANRIYI TEDAVÜLDEN KALDIRMAK İSTİYORLAR"

Abdurrahman Dilipak'ın, yeni dünya düzenine ilişkin korkutucu gerçekleri bir bir sıraladığı yazısında, " Yeni projelerle, beyinlere reset atılıp, yeni dünyanın yeni normlarına uygun bilgiler yüklenecek. “Genesis”in onayı ile o kişi onların ifadesi ile yeniden yaratılacak. Bu adamlar “Tanrıyı tedavülden kaldırma” iddiasındalar. Biyolojik insan neslini sona erdirmekten söz ediyorlar. Din, ahlak, hukuk, gelenek yok. Bütün bunlar yapay zekanın kontrolünde olacak. " ifadelerine yer verdi.

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Abdurrahman Dilipak: Tanrı tedavülden kaldırılacak, insan yapay zeka kontrolünde olacak!Abdurrahman Dilipak: Tanrı tedavülden kaldırılacak, insan yapay zeka kontrolünde olacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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