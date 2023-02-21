Adam Kadlec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kadlec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Kadlec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Kadlec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Kadlec 6 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Kadlec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 B futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Kadlec'nin Bohemians Prag 1905 B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Kadlec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Kadlec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Kadlec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Kadlec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bohemians U19

1 Temmuz 2021 yılında Bohemians B

Adam Kadlec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Kadlec şuan Bohemians Prag 1905 B takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Slovan Kunratice (2009 - 2013)AC Sparta Praha (2013 - 2018)Bohemians Praha 1905 (2018 - 2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.