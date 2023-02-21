Lukas Soukup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Soukup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Soukup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Soukup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Soukup 6 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Soukup şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Soukup Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 B futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 B takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Soukup'nin Bohemians Prag 1905 B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Soukup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Soukup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Soukup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Soukup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2015 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2017 yılında Slavia Prag B

17 Temmuz 2017 yılında Olympia

30 Haziran 2018 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2018 yılında ara verdi

7 Ağustos 2019 yılında SK Zapy

20 Temmuz 2021 yılında FK Zbuzany

18 Şubat 2022 yılında Bohemians B

Lukas Soukup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Soukup şuan Bohemians Prag 1905 B takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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