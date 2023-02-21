Marek Kouba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Kouba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Kouba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Kouba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Kouba 1 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Kouba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Marek Kouba'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marek Kouba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Kouba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Kouba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Kouba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında Motorlet U19

28 Temmuz 2016 yılında Bohemians U19

1 Temmuz 2017 yılında Bohemians 1905

28 Temmuz 2021 yılında Vysehrad

31 Aralık 2021 yılında Bohemians 1905

Marek Kouba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Kouba şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Meteor Praha (2006)FC Bohemians Praha 1905 (2006 - 2009)FK Dukla Praha (2009)AC Sparta Praha (2010 - 2015)FK Motorlet Praha (2015 - 2016)FC Bohemians Praha 1905 (2016 - 2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.