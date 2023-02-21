Ales Cermak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ales Cermak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ales Cermak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ales Cermak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ales Cermak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ales Cermak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ales Cermak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ales Cermak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ales Cermak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ales Cermak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ales Cermak 1 Ekim 1994 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Aleš Čermák şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ales Cermak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adrian Lucan yapmaktadır. Ales Cermak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ales Cermak'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ales Cermak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ales Cermak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ales Cermak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ales Cermak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sparta Prag

21 Şubat 2014 yılında Loko Vltavin

30 Haziran 2014 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2014 yılında Hradec Kralove

30 Haziran 2015 yılında Sparta Prag

7 Temmuz 2015 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2016 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2017 yılında Viktoria Plzen

24 Ocak 2023 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Ales Cermak kimdir

Ales Cermak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ales Cermak şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Sparta Praha (2001 - 2012)

Ales Cermak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Ales Cermak nereli

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