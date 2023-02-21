Josef Jindrisek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Jindrisek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josef Jindrisek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josef Jindrisek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josef Jindrisek 14 Şubat 1981 tarihinde Plavy şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Josef Jindřišek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josef Jindrisek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josef Jindrisek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Josef Jindrisek'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josef Jindrisek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josef Jindrisek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josef Jindrisek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josef Jindrisek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2000 yılında FK Jablonec B

17 Mart 2000 yılında Dukla Prag

31 Aralık 2000 yılında FK Jablonec B

16 Mart 2001 yılında FK Velke Hamry

30 Haziran 2002 yılında FK Jablonec B

1 Temmuz 2003 yılında FK Jablonec

28 Şubat 2007 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2008 yılında Fotbal Fulnek

1 Ocak 2009 yılında Bohemians 1905

Josef Jindrisek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josef Jindrisek şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Sokol Plavy (1987 - 1989)TJ Sokol Držkov (1989 - 1991)TJ Sokol Plavy (1991 - 1993)FK Jablonec (1993 - 1999)

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