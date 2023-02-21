Michal Beran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Beran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Beran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Beran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Beran 22 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Beran Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Beran'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Beran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Beran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Beran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Beran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2017 yılında Bohemians U19

19 Temmuz 2018 yılında Liberec U19

1 Temmuz 2019 yılında Slovan Liberec

3 Ağustos 2020 yılında Slavia Prag

24 Ağustos 2020 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2020 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2021 yılında Pardubice

31 Aralık 2021 yılında Slavia Prag

4 Şubat 2022 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Michal Beran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Beran şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FC Slovácko (2008 - 2017)FC Bohemians Praha 1905 (2017 - 2018)FC Slovan Liberec (2018 - 2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.