Tomas Necid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Necid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Necid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Necid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Necid 13 Ağustos 1989 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Necid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Necid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Tomas Necid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 12 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Tomas Necid'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Necid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Necka7

http://instagram.com/necid89

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Tomas Necid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Necid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Necid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Necid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2008 yılında FK Jablonec

30 Haziran 2008 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2009 yılında CSKA Moskova

17 Temmuz 2013 yılında PAOK

31 Aralık 2013 yılında CSKA Moskova

6 Ocak 2014 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2014 yılında CSKA Moskova

12 Ağustos 2014 yılında PEC Zwolle

31 Aralık 2014 yılında CSKA Moskova

2 Şubat 2015 yılında PEC Zwolle

2 Temmuz 2015 yılında Bursaspor

30 Ocak 2017 yılında Legia Varşova

30 Haziran 2017 yılında Bursaspor

1 Eylül 2017 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2018 yılında Bursaspor

28 Ağustos 2018 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2020 yılında Bohemians 1905

Tomas Necid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Necid şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Necid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sokol Stodůlky (1995–1998), SK Slavia Praha (1998–2006)

Çek Cumhuriyeti takımında 7 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 12 gol atmıştır.

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