Tomas Necid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Necid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Necid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Necid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tomas Necid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Necid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Necid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Necid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Necid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Necid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Necid 13 Ağustos 1989 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Necid şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Necid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Tomas Necid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 12 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Tomas Necid'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Necid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Necka7

http://instagram.com/necid89

Tomas Necid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Necid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Necid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Necid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2008 yılında FK Jablonec

30 Haziran 2008 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2009 yılında CSKA Moskova

17 Temmuz 2013 yılında PAOK

31 Aralık 2013 yılında CSKA Moskova

6 Ocak 2014 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2014 yılında CSKA Moskova

12 Ağustos 2014 yılında PEC Zwolle

31 Aralık 2014 yılında CSKA Moskova

2 Şubat 2015 yılında PEC Zwolle

2 Temmuz 2015 yılında Bursaspor

30 Ocak 2017 yılında Legia Varşova

30 Haziran 2017 yılında Bursaspor

1 Eylül 2017 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2018 yılında Bursaspor

28 Ağustos 2018 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2020 yılında Bohemians 1905

Tomas Necid kimdir

Tomas Necid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Necid şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sokol Stodůlky (1995–1998), SK Slavia Praha (1998–2006)

Tomas Necid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 7 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 12 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Necid nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Jan Shejbal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Shejbal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Shejbal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Shejbal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shaun Macdonald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaun Macdonald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shaun Macdonald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaun Macdonald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matej Radosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Radosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matej Radosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Radosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kai Whitmore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Whitmore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kai Whitmore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Whitmore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!