Martin Hala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Hala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Hala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Hala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Hala 24 Mart 1992 tarihinde Olomouc şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Hála şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Hala Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Martin Hala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Hala'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Hala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Hala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Hala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Hala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Sigma Olomouc

20 Şubat 2013 yılında Slovacko

30 Haziran 2013 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2013 yılında FC Nitra

1 Ocak 2014 yılında Sigma Olomouc

19 Şubat 2014 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2014 yılında Sigma Olomouc

30 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Bohemians 1905

Martin Hala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Hala şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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