Adam Janos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Janos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Janos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Janos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Janos 20 Temmuz 1992 tarihinde Uherské Hradiště şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Jánoš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Janos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Janos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Janos'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Janos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Janos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Janos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Janos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2013 yılında Jihlava

30 Haziran 2015 yılında Sparta Prag

6 Temmuz 2015 yılında Jihlava

31 Aralık 2015 yılında Sparta Prag

1 Ocak 2016 yılında Mlada Boleslav

23 Temmuz 2018 yılında Banik Ostrava

31 Ocak 2022 yılında Karvina

30 Haziran 2022 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2022 yılında Bohemians 1905

Adam Janos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Janos şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Janos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Horní Měcholupy (1999 - 2003), AC Sparta Praha (2003 - 2009)

Çek Cumhuriyeti takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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