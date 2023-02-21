Jan Kovarik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kovarik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Kovarik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Kovarik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Kovarik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kovarik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Kovarik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kovarik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kovarik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kovarik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kovarik 19 Haziran 1988 tarihinde Most şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Kovařík şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kovarik Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Jan Kovarik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Kovarik'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Kovarik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Kovarik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jan Kovarik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kovarik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2008 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2008 yılında Slavia Prag B

1 Mayıs 2009 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2009 yılında FK Jablonec

14 Ocak 2013 yılında Viktoria Plzen

2 Temmuz 2021 yılında Bohemians 1905

Jan Kovarik kimdir

Jan Kovarik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kovarik şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Litvínov (1994-1998), FK Teplice (1998-1999), SK Slavoj Osek (1999-2001), Mostecký FK (2001-2003), SK Slavia Praha (2003-2007)

Jan Kovarik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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Jan Kovarik nereli

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