Jan Vondra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Vondra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Vondra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Vondra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Vondra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Vondra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Vondra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Vondra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Vondra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Vondra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Vondra 13 Eylül 1995 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Vondra Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jan Levy yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jan Vondra'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Vondra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Vondra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Vondra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Vondra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2014 yılında Pardubice

31 Aralık 2014 yılında Sparta Praha B

1 Şubat 2015 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2015 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2015 yılında Vlasim

31 Aralık 2016 yılında Sparta Praha B

22 Şubat 2017 yılında Karvina

31 Aralık 2017 yılında Sparta Praha B

8 Ocak 2018 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2018 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2018 yılında Bohemians 1905

30 Ocak 2019 yılında Sparta Praha B

31 Ocak 2019 yılında Bohemians 1905

11 Şubat 2020 yılında Banik Sokolov

31 Temmuz 2020 yılında Bohemians 1905

2 Temmuz 2022 yılında Shkendija

17 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Bohemians 1905

Jan Vondra kimdir

Jan Vondra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Vondra şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bohemians Praha 1905 (2002 - 2003)
AC Sparta Praha (2003 - 2013)

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Jan Vondra nereli

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