Vaclav Drchal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Drchal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Drchal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Drchal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Drchal 25 Temmuz 1999 tarihinde České Budějovice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Drchal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Drchal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Vaclav Drchal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vaclav Drchal'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vaclav Drchal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Drchal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vaclav Drchal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Drchal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sparta Prag

3 Ağustos 2020 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2021 yılında Sparta Prag

3 Ocak 2022 yılında Dresden

30 Haziran 2022 yılında Sparta Prag

6 Eylül 2022 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2023 yılında Sparta Prag

Vaclav Drchal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Drchal şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vaclav Drchal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Mladé (2005 - 2007)SK policie České Budějovice (2007 - 2008)SK Dynamo České Budějovice (2008 - 2014)AC Sparta Praha (2014 - 2017)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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