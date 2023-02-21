Jan Shejbal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Shejbal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Shejbal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Shejbal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Shejbal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Shejbal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Shejbal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Shejbal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Shejbal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Shejbal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Shejbal 20 Nisan 1994 tarihinde Pardubice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Shejbal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Shejbal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jan Shejbal'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Shejbal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Shejbal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Shejbal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Shejbal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2012 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2013 yılında Hradec Kralove

18 Temmuz 2016 yılında FC Nitra

31 Aralık 2016 yılında Hradec Kralove

28 Ocak 2017 yılında Pardubice

30 Haziran 2017 yılında Hradec Kralove

22 Ocak 2018 yılında Teplice

15 Şubat 2023 yılında Bohemians 1905

Jan Shejbal kimdir

Jan Shejbal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Shejbal şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sokol Roveň (2000 - 2003)
MFK Pardubice (2003 - 2004)
FK Tesla Pardubice (2004)
MFK Pardubice (2004 - 2007)
FK Slovan Pardubice (2007 - 2008)
FK Pardubice (2008 - 2012)
FC Hradec Králové (2012 - 2013)

Jan Shejbal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jan Shejbal nereli

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