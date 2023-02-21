Vojtech Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Novak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojtech Novak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojtech Novak 20 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Novák şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojtech Novak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Vojtech Novak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vojtech Novak'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vojtech Novak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojtech Novak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vojtech Novak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojtech Novak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Bohemians B

1 Ağustos 2020 yılında Bohemians 1905

22 Şubat 2022 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2022 yılında Bohemians 1905

Vojtech Novak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojtech Novak şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Bohemians Praha 1905 (2008 - 2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.