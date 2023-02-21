David Puskac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Puskac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Puskac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Puskac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Puskac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Puskac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Puskac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Puskac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Puskac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Puskac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Puskac 14 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Puškáč şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Puskac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 22 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. David Puskac'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Puskac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Puskac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

David Puskac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Puskac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2010 yılında Olomouc U19

30 Haziran 2011 yılında Karvina U19

1 Temmuz 2011 yılında Karvina

1 Temmuz 2013 yılında SK SULKO Zabreh

31 Aralık 2013 yılında Karvina

21 Şubat 2014 yılında Orlová

30 Haziran 2014 yılında Karvina

11 Mart 2016 yılında TJL Petrovice

30 Haziran 2016 yılında Karvina

1 Temmuz 2016 yılında Petrkovice

18 Şubat 2017 yılında SFC Opava

22 Ocak 2019 yılında Bohemians 1905

David Puskac kimdir

David Puskac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Puskac şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MFK Karviná (2002 - 2010)
SK Sigma Olomouc (2010 - 2011)

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David Puskac nereli

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