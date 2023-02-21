Ondrej Petrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Petrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Petrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Petrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Petrak 11 Mart 1992 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Petrák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Petrak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Ondrej Petrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Petrak'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Petrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Petrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ondrej Petrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Petrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Slavia Prag

7 Ocak 2014 yılında Nürnberg

26 Ocak 2020 yılında Dresden

30 Haziran 2020 yılında Nürnberg

24 Temmuz 2020 yılında Slo. Bratislava

29 Ocak 2022 yılında Bohemians 1905

Ondrej Petrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Petrak şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Olympie Dolní Břežany (1999-2000), ABC Braník (2000-2001), Bohemians Praha 1905 (2001-2002), SK Slavia Praha (2002-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.