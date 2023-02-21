Antonin Krapka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Krapka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonin Krapka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonin Krapka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Antonin Krapka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Krapka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonin Krapka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Krapka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonin Krapka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonin Krapka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonin Krapka 22 Ocak 1994 tarihinde Mladá Boleslav şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Antonín Křapka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonin Krapka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG-Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Antonin Krapka'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonin Krapka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonin Krapka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonin Krapka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonin Krapka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Ml. Boleslav B

12 Mart 2015 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2016 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2016 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2016 yılında Bohemians 1905

31 Aralık 2016 yılında Mlada Boleslav

31 Ocak 2017 yılında Pardubice

30 Haziran 2017 yılında Mlada Boleslav

8 Eylül 2017 yılında Pardubice

31 Aralık 2017 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2021 yılında Karvina

11 Ocak 2022 yılında Bohemians 1905

Antonin Krapka kimdir

Antonin Krapka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonin Krapka şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Nemyslovice (2001 - 2005)
FK Krnsko (2005 - 2008)
FK Mladá Boleslav (2008 - 2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonin Krapka nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Ladislav Muzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Muzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ladislav Muzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Muzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vadym Vitenchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadym Vitenchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vadym Vitenchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadym Vitenchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Vrana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Vrana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Vrana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Vrana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taras Dmytruk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Dmytruk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taras Dmytruk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Dmytruk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!