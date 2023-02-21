Antonin Krapka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Krapka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonin Krapka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonin Krapka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonin Krapka 22 Ocak 1994 tarihinde Mladá Boleslav şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Antonín Křapka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonin Krapka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG-Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Antonin Krapka'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonin Krapka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonin Krapka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonin Krapka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonin Krapka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Ml. Boleslav B

12 Mart 2015 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2016 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2016 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2016 yılında Bohemians 1905

31 Aralık 2016 yılında Mlada Boleslav

31 Ocak 2017 yılında Pardubice

30 Haziran 2017 yılında Mlada Boleslav

8 Eylül 2017 yılında Pardubice

31 Aralık 2017 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2021 yılında Karvina

11 Ocak 2022 yılında Bohemians 1905

Antonin Krapka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonin Krapka şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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