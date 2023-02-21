Roman Vales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Vales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Vales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Vales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Vales 6 Mart 1990 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Roman Valeš şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Vales Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Roman Vales'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Vales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Vales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Roman Vales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Vales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Slavia Prag B

1 Ağustos 2009 yılında Caslav

1 Aralık 2009 yılında Slavia Prag B

1 Şubat 2010 yılında FC Hlucin

30 Haziran 2010 yılında Slavia Prag B

1 Ocak 2011 yılında FK Jablonec

1 Ocak 2018 yılında Jihlava

30 Haziran 2018 yılında Jablonec

1 Temmuz 2018 yılında Bohemians 1905

Roman Vales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Vales şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RMSK Cidlina Nový Bydžov (1997 - 2005)SK Slavia Praha (2005 - 2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.