Martin Novy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Novy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Novy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Novy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Novy 23 Haziran 1993 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Nový şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Novy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Martin Novy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Novy'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Novy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Novy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Novy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Novy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2012 yılında Sparta Praha B

25 Temmuz 2014 yılında Graffin Vlasim

13 Temmuz 2016 yılında Sparta Praha B

29 Temmuz 2016 yılında Jablonec

31 Aralık 2016 yılında Sparta Prag

11 Temmuz 2017 yılında Jihlava

30 Haziran 2018 yılında Sparta Prag

20 Temmuz 2018 yılında 1.FK Příbram

1 Temmuz 2021 yılında Bohemians 1905

Martin Novy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Novy şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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