Jan Moravek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Moravek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Moravek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Moravek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Moravek 1 Kasım 1989 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Morávek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Moravek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG-Agency yapmaktadır. Jan Moravek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Moravek'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Moravek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Jan Moravek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Moravek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Moravek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Moravek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Bohemians U19

1 Temmuz 2006 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2009 yılında Schalke

1 Temmuz 2010 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2011 yılında Schalke

1 Ocak 2012 yılında Augsburg

30 Haziran 2012 yılında Schalke

1 Temmuz 2012 yılında Augsburg

15 Ağustos 2022 yılında Bohemians 1905

Jan Moravek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Moravek şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Moravek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bohemians Praha 1905 (1995 - 2006)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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