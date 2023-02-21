Erik Prekop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Prekop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Prekop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Prekop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Prekop 8 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Prekop Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Erik Prekop, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Prekop'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Prekop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Prekop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Prekop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Prekop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AS Trencin

1 Mart 2017 yılında Slovan Nemsova

30 Haziran 2017 yılında AS Trencin

24 Temmuz 2017 yılında Inter Bratislava

30 Haziran 2018 yılında AS Trencin

18 Temmuz 2018 yılında FC Petrzalka

30 Haziran 2019 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2019 yılında Hradec Kralove

8 Eylül 2022 yılında Bohemians 1905

Erik Prekop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Prekop şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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