Jan Matousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Matousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Matousek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Matousek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Matousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Matousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Matousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Matousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Matousek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Matousek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Matousek 9 Mayıs 1998 tarihinde Příbram şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Matoušek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Matousek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Jan Matousek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jan Matousek'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Matousek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Matousek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jan Matousek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Matousek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında 1.FK Příbram

7 Ağustos 2018 yılında Slavia Prag

8 Ağustos 2018 yılında 1.FK Příbram

3 Eylül 2018 yılında Slavia Prag

18 Şubat 2019 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2019 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2019 yılında Jablonec

31 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag

3 Ağustos 2020 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2022 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2023 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2023 yılında Bohemians 1905

Jan Matousek kimdir

Jan Matousek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Matousek şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Tochovice (2004 - 2010)
1.FK Příbram (2010 - 2011)
SK Tochovice (2011 - 2013)
1.FK Příbram (2013 - 2017)

Jan Matousek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Jan Matousek nereli

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