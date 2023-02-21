Lukas Hulka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Hulka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Hulka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Hulka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Hulka 31 Mart 1995 tarihinde Mladá Boleslav şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Hůlka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Hulka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Lukas Hulka'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Hulka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Hulka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Hulka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Hulka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Mlada Boleslav

13 Şubat 2017 yılında Hradec Kralove

30 Haziran 2017 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2017 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2018 yılında Mlada Boleslav

4 Ocak 2019 yılında Bohemians 1905

Lukas Hulka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Hulka şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Hulka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Dlouhá Lhota (2001 - 2002)FK Mladá Boleslav (2002 - 2004)TJ Sokol Pěčice (2004 - 2005)FK Mladá Boleslav (2005 - 2013)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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