Martin Jedlicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Jedlicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Jedlicka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Jedlicka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Jedlicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Jedlicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Jedlicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Jedlicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Jedlicka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Jedlicka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Jedlicka 24 Ocak 1998 tarihinde Příbram şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Jedlička şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Jedlicka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Martin Jedlicka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Jedlicka'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Jedlicka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Jedlicka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Jedlicka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Jedlicka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Příbram U19

24 Temmuz 2017 yılında Mlada Boleslav

14 Şubat 2018 yılında Dunajska Streda

20 Şubat 2019 yılında Mlada Boleslav

21 Şubat 2019 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Plzen

1 Ocak 2023 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Martin Jedlicka kimdir

Martin Jedlicka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Jedlicka şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FK Příbram (2004 - 2007)
AC Sparta Praha (2007 - 2008)
SK Slavia Praha (2009 - 2011)
1.FK Příbram (2011 - 2017)

Martin Jedlicka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Jedlicka nereli

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