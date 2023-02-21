Ladislav Muzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Muzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ladislav Muzik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ladislav Muzik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ladislav Muzik 25 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ladislav Mužík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ladislav Muzik Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Ladislav Muzik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ladislav Muzik'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ladislav Muzik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ladislav Muzik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ladislav Muzik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ladislav Muzik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Pardubice

2 Ocak 2020 yılında Chrudim

30 Haziran 2021 yılında Pardubice

16 Temmuz 2021 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2022 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2023 yılında Mlada Boleslav

Ladislav Muzik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ladislav Muzik şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ladislav Muzik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Polička (2006 - 2009)TJ Svitavy (2009 - 2011)SK Polička (2011 - 2012)TJ Svitavy (2012 - 2013)FK Pardubice (2013 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 13 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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