Michal Vrana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Vrana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Vrana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Vrana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Vrana 18 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Vrána şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Vrana Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michal Vrana'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Vrana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Vrana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michal Vrana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Vrana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bohemians B

22 Şubat 2019 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2019 yılında Bohemians B

22 Şubat 2020 yılında Vlasim

31 Temmuz 2020 yılında Bohemians B

14 Ağustos 2020 yılında Vlasim

30 Haziran 2021 yılında Bohemians B

17 Şubat 2022 yılında Chrudim

31 Aralık 2022 yılında Bohemians B

1 Ocak 2023 yılında Bohemians 1905

Michal Vrana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Vrana şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Junior Praha 1960 (2005 - 2007)Bohemians Praha 1905 (2007 - 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.