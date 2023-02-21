Daniel Kostl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kostl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kostl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kostl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kostl 23 Mayıs 1998 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Köstl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kostl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemians Prag 1905 futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Kostl'nin Bohemians Prag 1905 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Kostl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kostl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kostl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kostl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sparta Praha B

20 Şubat 2018 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2019 yılında Sparta Praha B

12 Temmuz 2019 yılında Bohemians 1905

Daniel Kostl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kostl şuan Bohemians Prag 1905 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Kostl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AC Sparta Praha (2005 - 2017)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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